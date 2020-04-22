АНКАРА, 22 апр — ПРАЙМ. Центробанк Турции сообщил об очередном снижении ключевой ставки — теперь до 8,75% годовых с прежних 9,75%.

"Совет по денежно-кредитной политике принял решение снизить ставку по недельным операциям РЕПО до 8,75% годовых", — говорится в сообщении регулятора.

В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 17 марта — с 10,75% до 9,75% годовых.

Центробанк Турции резко снизил ключевую ставку 25 июля 2019 года — сразу на 4,25 процентного пункта, с 24% до 19,75% годовых, затем 12 сентября снижение составило 3,25 процентного пункта, 24 октября – 2,5 процентного пункта, 12 декабря – 2 процентных пункта, 16 января – 0,75 процентного пункта, 19 февраля — 0,5 процентных пункта.