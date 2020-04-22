22 апр — Dow Jones. В Европе за прошедший месяц без работы остались по крайней мере 18 млн человек, так как пандемия коронавируса оказывает все более масштабное влияние на мировой рынок труда и заставляет правительства тратить сотни миллиардов долларов на поддержку отправленных в неоплачиваемые отпуска и уволенных граждан.

Недавно представленные странами Европы данные указывают на значительный ущерб, понесенный рынком труда. Почти половина сотрудников частного сектора во Франции отправлена в неоплачиваемые отпуска, а треть трудящихся Ирландии также сидит без работы.

В США 22 миллиона американцев лишились работы за последние четыре недели.

Западные страны планируют постепенно открывать экономики после многонедельной изоляции, но возможность повторных вспышек заболевания означает, что восстановление экономической активности может затормозиться, а число безработных останется высоким.

В Европе расходы властей на поддержку граждан уже достигли рекордных уровней.

Правительства европейских стран пытаются нивелировать экономические последствия пандемии и предотвратить массовые увольнения при помощи программ, покрывающих значительную часть расходов работодателей на зарплаты сотрудникам, которые были отправлены в вынужденные отпуска и продолжают числиться в штате компании. Объем этих программ может достичь 135 млрд евро только в Германии, Франции и Испании.

Для покрытия этих расходов лидеры стран ЕС, как ожидается, по итогам встречи в четверг одобрят программу кредитования на сумму 100 млрд евро.

Но и при масштабной поддержке со стороны государства число безработных, как ожидается, продолжит расти. Согласно данным консалтинговой компании McKinsey & Co., в зоне риска находится до 59 млн рабочих мест в ЕС и Великобритании. Это 26% от общего числа рабочих мест. В компании полагают, что в США этот показатель составляет 54 млн рабочих мест.

Появляются сигналы об ускорении темпов роста безработицы в Европе.

Опубликованные в понедельник официальные данные Великобритании свидетельствуют о том, что в марте 1,4 млн человек подали заявки на пособие по безработице. Это в четыре раза превышает средний месячный показатель за предыдущие 12 месяцев.

Даже в Швеции, где правительство не вводило принудительный режим изоляции, число рабочих мест сокращается быстрыми темпами. Агентство статистики страны во вторник сообщило, что в марте по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года число рабочих мест сократилось на 76 000.

Ситуация была бы намного хуже без поддержки со стороны государства.

В отличие от Германии и Италии, в Великобритании до вспышки коронавируса не существовало государственных программ поддержки занятости. Теперь же власти запустили программу, которая гарантирует компаниям получение 2500 британских фунтов на сотрудника в месяц при условии сохранения за ним рабочего места.

Эта программа была запущена в понедельник, и за помощью в первый день обратилось 140 000 компаний страны. Министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил, что программа предотвратит потерю более миллиона рабочих мест.

Есть мнение, что данная мера поможет спасти еще больше рабочих мест. В Resolution Foundation считают, что эта программа может максимально обеспечить выплаты заработной платы 8,3 млн человек, и это не допустит возможного роста числа безработных до "катастрофических" 11,7 млн человек.

Джеймс Тимпсон из Timpson Group PLC сообщает, что из 5 500 сотрудников компании в вынужденном отпуске находится 5 300 человек. Программа субсидирования заработной платы означает, что все эти люди могут спокойно оставаться дома до прекращения карантина и возобновления работы компании.

"Министр финансов подобен хирургу, который уверяет тебя перед серьезной операцией, что ты проснешься после наркоза", — сказал Тимпсон.

В пятницу власти Франции заявили о помощи 785 000 компаниям с выплатой заработной платы 9,6 млн человек, причем почти половина из них находится в частном секторе. В Италии 250 000 компаний, в которых в совокупности числится 4 млн человек, обратились за помощью по состоянию на 7 апреля.

В Германии Федеральное агентство труда по состоянию на 15 апреля получило заявки от 725 000 компаний на участие в программе Kurzarbeit. Ассоциация сотрудников металлообрабатывающей отрасли, в том числе автомобилестроения, сообщает, что 1,2 млн работников обеспечены заработной платой в рамках программы защиты занятости, а еще один миллион человек скоро к ним присоединится в ближайшее время.

Трудовое законодательство Ирландии ближе к США, чем к большинству стран Европы, и в стране наблюдается резкий рост безработицы, несмотря на запуск программы неполной занятости. В понедельник правительство заявило о том, что 46 000 компаний обратились за получением субсидий на выплату заработной платы, а 584 000 компаний получают дополнительные выплаты по безработице в связи с коронавирусом. Это означает, что 40% рабочей силы Ирландии получает поддержку со стороны правительства.

"Более миллиона человек получают финансовую помощь от государства в том или ином виде, и такой ситуации в истории нашей страны еще не было ", — отмечает Регина Доэрти, министр труда и социальной защиты.

В рамках программы выплат пособия по безработице во время пандемии COVID-19 установленная правительством еженедельная выплата составляет 350 евро в неделю, что намного превышает обычное пособие по безработице.

"Огромное число заявок предполагает, что щедрые условия программы позволяют многим рабочим, особенно занятым неполный рабочий день, уволиться по собственному желанию, еще более усугубляя урон, нанесенный рынку труда Ирландии", — сказал Коналл Маккоил, главный экономист Davys.

Расходы на эти программы огромны. Согласно данным Управления бюджетной ответственности Великобритании, если правительство будет поддерживать 8,3 млн человек в течение 3 месяцев, то сумма расходов составит 42 млрд фунтов. Это лишь немного меньше обычного годового объема государственных заимствований, а значит, рост госдолга будет беспрецедентным для мирного времени.

Тем не менее, несмотря на расходы правительств, некоторые рабочие места, особенно в туристическом секторе и сфере общественного питания, вероятно, будут утеряны навсегда.

"Много зависит от того, изменится ли поведение потребителей в долгосрочной перспективе или нет", — отмечает Сьюзан Ланд из McKinsey. "Сколько потребуется времени на то, чтобы люди вновь смогли пользоваться услугами отелей. Нас ожидают структурные изменения", — добавляет она.

— Авторы Paul Hannon, paul.hannon@wsj.com, Jason Douglas, jason.douglas@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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