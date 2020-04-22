МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Рост промышленного производства в России в марте 2020 года замедлился до 0,3% в годовом выражении с февральских 3,3%, следует из сообщения Росстата.

В месячном выражении рост промпроизводства в марте составил 6,4% после снижения на 0,6% в феврале.

По итогам января-марта в годовом выражении рост промышленного производства составил 1,5%.

Наибольший рост выпуска в марте — на 2,6% в годовом выражении — был зафиксирован в обрабатывающих производствах. В сфере добычи полезных ископаемых в марте снижение составило 1,7% в годовом выражении, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром зафиксирован спад на 2,2%. В водоснабжении, водоотведении и ликвидации отходов спад в годовом выражении составил 3,1%.

Росстат в феврале впервые опубликовал расчеты данных промышленного производства на основе нового базисного года, за который теперь принимается 2018 год. Ранее в качестве базисного использовался 2010 год. В Росстате полагают, что переход на новый базисный год позволит ведомству повысить качество публикуемой информации — индексы отдельных отраслей и товарных позиций будут более точными и выверенными.