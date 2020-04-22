МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Россия по итогам января-марта 2020 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 3,9%, свидетельствуют данные Росстата.

В марте 2020 года относительно марта 2019 года производство золота не изменилось, а относительно предыдущего месяца — февраля 2020 года — выросло на 10,3%.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.