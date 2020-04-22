МОСКВА, 22 апр — Dow Jones. О возвращении экономики Китая к нормальному состоянию даже с большой натяжкой говорить пока не приходится. В то же время некоторые индикаторы, в том числе свидетельствующие о замедлении спада промышленного производства в марте, сигнализируют о том, что вторая крупнейшая экономика мира начинает восстанавливаться.

Поскольку Китай первым принял на себя ошеломляющий удар коронавируса и первым же пошел на поправку, возникает естественное желание экстраполировать китайский опыт на Европу и США.

Между тем ведущий экономист Vanguard Group Цянь Ван считает, что ситуации в этих регионах несопоставимы по трем причинам.

Во-первых, карантинные меры, принятые в Китае, были намного жестче, чем где-либо еще. "Не каждое правительство демонстрировало такую решительность в обеспечении соблюдения самоизоляции, как Китай", — пишет она в аналитической записке для клиентов.

Во-вторых, несмотря на разворот экономики в сторону потребления, Китай по-прежнему остается мировой фабрикой. "Доминирующая роль производства в экономике Китая ограничивает влияние основанной на личных контактах сферы услуг, которая в Китае будет восстанавливаться медленно, как и в тех странах, где на нее приходится гораздо больший процент ВВП", — отмечает Ван.

И, наконец, в-третьих, Китай имеет больше возможностей, чем большинство развитых стран, для налогово-бюджетного стимулирования спроса.

Ван полагает, что экономика Китая вернется в норму к концу года, если стране удастся миновать серьезной второй волны пандемии, тогда как экономики развитых стран вернутся к нормальному состоянию на 3-4 квартала позже, вероятно, к концу 2021 года.

— Автор Steve Goldstein; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ