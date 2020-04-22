МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по ВВП России: ждет снижение экономики на 3,3% в текущем году против ожидавшегося ранее в апреле уменьшения на 1,4%, говорится в релизе агентства.

Согласно прогнозу агентства, в 2021 году рост экономики РФ составит 2,5% против предыдущего прогноза роста на 2,2%. В 2019 году рост ВВП России составлял 1,3%.

Как отмечается в релизе, ухудшение прогнозов по развивающимся экономикам (EM) связано с пандемией коронавируса, а снижение цен на сырье, отток капитала и более слабая гибкость политики усугубляют последствия от мер по сдерживанию заболевания.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.