МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Индекс потребительского доверия в еврозоне в апреле, по предварительной оценке, упал до минус 22,7 пункта с минус 11,6 пункта в марте, следует из предварительных данных генерального директората по экономике и финансам Еврокомиссии (DG ECFIN).

По данным газеты Wall Street Journal, темпы падения в месячном выражении стали максимальными со времен начала публикации индекса в 1985 году.

"В апреле 2020 года предварительный показатель доверия потребителей DG ECFIN значительно снизился в еврозоне (на 11,1 пункта) и ЕС (на 11,6 пункта). На уровне минус 22,7 пункта (для еврозоны) и минус 22 пункта (для ЕС), оба индикатора опустились значительно ниже своих долгосрочных средних значений в минус 11,1 пункта (для еврозоны) и минус 10,4 пункта (для ЕС) и приблизились к рекордно низким уровням времен Великой рецессии в 2009 году", — говорится в релизе.