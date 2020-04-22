МОСКВА, 22 апр /ПРАЙМ/. Пассажиры в РФ при покупке билета на поезд в кассе или через интернет должны будут указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или адрес электронной почты, сообщили в среду РЖД.

"Приказом Минтранса внесены изменения в "Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом…. Согласно изменениям, с 23 апреля все пассажиры при оформлении проездного документа в кассе АО "ФПК", на сайте ОАО "РЖД" или с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам" должны указывать свои контактные данные (номер мобильного телефона или адрес электронной почты), куда будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет", — говорится в сообщении компании в среду.

РЖД отмечают, что услуга информирования пассажиров о корректировках в движении поездов бесплатна и адресна.

"Контактная информация не используется для маркетинговых и рекламных рассылок", — подчёркивается в сообщении.

Ранее пассажир мог оставлять свои контактные данные для оперативного информирования о корректировках в расписании движения поездов дальнего следования только по желанию.

"Теперь данная норма закреплена на законодательном уровне", — пояснили в компании.