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МОСКВА, 22 апр /ПРАЙМ/. Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в 21 субъекте РФ, говорится в сообщении Минкомсвязи России.

"По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков", — говорится в сообщении.

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков предусматривает для работодателей возможность подачи через личный кабинет юрлица на едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков. "После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты", — поясняется в сообщении.

Граждане, имеющие учетную запись на едином портале госуслуг, для получения разовых пропусков могут воспользоваться мобильным приложением "Госуслуги.Стопкороновирус". В приложении можно выбрать причину выхода, указать конечное место назначения, выбрав его на карте, привязать транспортное средство, а затем получить цифровой пропуск, который действует определенное время.

На прошлой неделе Минкомсвязь запустила в тестовом режиме мобильное приложение "Госуслуги.Стопкороновирус", которое является платформенным решением, обеспечивающим предоставление ряда электронных сервисов в условиях распространения коронавируса, в том числе для организации пропускного режима в конкретном регионе России, сообщало министерство. Решение не будет работать в Москве, у города свои разработки.

По итогам тестирования, которое было проведено в Московской области, с 13 апреля оформлено более 900 тысяч постоянных цифровых пропусков, ежедневно выдается около 400 тысяч разовых пропусков. Отработаны технологии взаимодействия с системой цифровых пропусков города Москвы. Сотрудники полиции Москвы и Московской области имеют возможность чтения QR-кодов жителей обоих регионов. Данные о номерах транспортных средств и номерах транспортных карт, используемых в цифровых пропусках жителей Московской области, обрабатываются на платформе единого портала госуслуг и оперативно передаются в правительство Москвы.

В рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа — Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.