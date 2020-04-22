МОСКВА, 22 апр /ПРАЙМ/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук и зампреды правительств стран Евразийского экономического союза в ходе видеоконференции обсудили общие подходы к тарифообразованию на рынке газа ЕАЭС, сообщается на сайте российского кабмина.

Отмечается, что совещание прошло в рамках подготовки к заседанию Евразийского межправительственного совета, которое состоится 23 апреля. Вице-премьеры государств-членов ЕАЭС обсуждали положения проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Разрабатываемая стратегия станет ключевым системообразующим документом по развитию и углублению интеграционных процессов на евразийском пространстве.

"Основным вопросом дискуссии стало определение общих подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа ЕАЭС. Стороны обсудили ключевые подходы к формированию тарифа на транспортировку газа. Также обсуждался ряд вопросов нетарифного регулирования", — говорится в сообщении.