МОСКВА, 22 апр /ПРАЙМ/. Глава ФСК (работает под брендом "Россети ФСК ЕЭС") Андрей Муров предложил разрешить поставщикам товаров и услуг для системообразующих организаций не прерывать производственный процесс при соблюдении санитарных требований, говорится в сообщении ФСК.

В режиме видеоконференции состоялось расширенное заседание бюро Союза машиностроителей России и ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям". Участники обсуждали меры поддержки высокотехнологичных отраслей и ОПК в текущих экономических условиях.

"Андрей Муров предложил разрешить не прерывать производственный процесс поставщикам товаров и услуг для системообразующих организаций (при условии соблюдения необходимых санитарных требований). Поддержку участников заседания получила и инициатива ускоренного таможенного оформления импортных комплектующих для выпуска российскими предприятиями продукции для нужд инфраструктурных компаний", — отмечает ФСК.

Всего при подготовке расширенного заседания бюро было сформировано более 800 предложений по мерам поддержки промышленности. Частично данные инициативы уже включены в антикризисный план Госдумы РФ, а также направлены в адрес рабочей группы Госсовета РФ по теме "Промышленность".

"Рассмотренные на заседании предложения будут доработаны с учетом поступивших замечаний, а затем представлены президенту и правительству РФ", — отмечается в сообщении.