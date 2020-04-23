МОСКВА, 22 апр /ПРАЙМ/. Минкомсвязь предлагает использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую систему (ЕБС) для удаленной идентификации абонентов сотовой связи при заключении договора с оператором дистанционно — через интернет, следует из подготовленного министерством законопроекта, опубликованного на портале нормативных актов.

Проект предполагает внесение поправок в закон "О Связи". Сейчас закон разрешает заключать договор с абонентом через интернет с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи человека при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

Законопроектом предлагается заключать договор с абонентом через интернет с использованием простой электронной подписи при условии проведения идентификации человека "путем установления и подтверждения достоверности сведений" о нем с использованием ЕСИА и ЕБС.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он разработан для оптимизации процедур заключения и исполнения договоров об оказании услуг связи путем перехода на дистанционное взаимодействие. "Данный законопроект позволит упростить процедуру заключения договоров на оказание услуг связи, повысить достоверность данных о пользователях услугами связи", — говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта рассчитывают, что это должно оказать позитивное воздействие, в том числе, в условиях ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. "Текущие условия требуют создания условий для дистанционного взаимодействия граждан и организаций с операторами связи. При этом порядок дистанционного заключения договоров должен быть удобным для конечных пользователей, и одновременно способствовать повышению качества данных об абоненте. Именно поэтому, помимо уже существующих способов использования электронной подписи, в качестве способов идентификации абонентов предлагается использовать государственную систему — единую систему идентификации и аутентификации, а также основанную на ней единую биометрическую систему", — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предусматривается право использования корпоративной мобильной связи только при условии наличия подтвержденной учетной записи абонента – юридического лица либо индивидуального предпринимателя в единой системе идентификации и аутентификации, которая должна содержать сведения о номере мобильного телефона.

Также законопроектом впервые вводится понятие идентификатора мобильного устройства (IMEI), предусматривается необходимость использовать в учетной записи единой системы идентификации и аутентификации абонентский номер, выделенный гражданину при заключении договора на оказание услуг связи, а также право гражданина внести в учетную запись сведения об IMEI. Законопроект о регистрации мобильных устройств по номеру IMEI обсуждается уже несколько лет, но до сих пор не принят.