МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Межправительственный совет стран ЕАЭС (ЕМПС) на заседании в четверг, которое пройдет в формате видеоконференции, рассмотрит вопросы тарифов на транспортировку газа по территории союза.

Прошлое заседание ЕМПС состоялось 10 апреля, тогда главы правительств стран-членов союза обсудили совместные меры против пандемии коронавируса. По его итогам председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович заявил, что имеется ряд нерешенных вопросов, в том числе по газу. В связи с этим министерства энергетики ЕАЭС должны в течение двух недель выработать решения по ценам на газ и тарифам на его прокачку.

Как сообщала пресс-служба ЕЭК, вопрос тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС планируется также обсудить на рабочем совещании членов совета ЕЭК, которое состоялось в преддверии ЕМПС, 22 апреля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которая прошла 14 апреля, попросил российского лидера Владимира Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ в ЕАЭС, и подчеркнул, что считает, что они должны быть адаптивными в условиях кризиса.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.