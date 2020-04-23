МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ обсудит выделение 32,4 миллиарда рублей на оснащение и улучшение коечного фонда в российских регионах, сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что речь идет о выделении Минфину России из резервного фонда правительства в 2020 году бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам субъектов РФ дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ на оснащение дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и модернизируемого коечного фонда медицинских организаций.

"Проектом распоряжения предусматривается выделение в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 32,4 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Также средства будут предназначены на проведение работ по обеспечению коечного фонда системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом) для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

Кроме того, правительство обсудит распределение указанных дотаций бюджетам субъектов РФ.