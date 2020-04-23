МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение Росавиации субсидий для компенсации "Аэрофлоту" недополученных доходов за перевозки пассажиров-льготников между Калининградом и Москвой, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении Федеральному агентству воздушного транспорта из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета публичному акционерному обществу "Аэрофлот – российские авиалинии" на возмещение недополученных доходов от осуществления воздушных перевозок пассажиров из г. Калининграда в г. Москву и в обратном направлении по специальному тарифу", — указано в сообщении.

Добавляется, что выделение Росавиации дополнительных средств позволит перевезти между Калининградом и Москвой до 114 тысяч пассажиров.

"Аэрофлот" открыл продажи субсидируемых авиабилетов для полетов на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград и в обратном направлении в конце прошлого года. Росавиация тогда же сообщила, что субсидируемые перевозки "Аэрофлота" и S7 на Дальний Восток, в Крым и Калининград и в обратном направлении в 2020 году составят 427 тысяч пассажиров. По сообщению ведомства, общий объем средств, выделенных из федерального бюджета на субсидированные перевозки в 2020 году, составляет 5,8 миллиарда рублей, и их будут осуществлять 14 компаний.