МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит выделение Минфину РФ средств из резервного фонда для предоставления "Дом.РФ" субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер господдержки семей с тремя и более детьми.

"Проектом распоряжения предлагается выделить в 2020 году Минфину России бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации для предоставления АО "Дом.РФ" субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей", — говорится в сообщении.

Добавляется, что меры господдержки направлены на оказание помощи семьям при рождении у них после 1 января 2019 года третьего ребёнка или последующих детей в виде выплаты в размере 450 тысяч рублей для полного или частичного погашения ипотечных кредитов. Сообщается, что реализация распоряжения создаст условия для финансового обеспечения мер государственной поддержки не менее 21 тысячи семей.

Кроме того, правительство обсудит выделение Минфину РФ из резервного фонда бюджетных средств для предоставления "Дом.РФ" субсидий на возмещение кредитным и иным организациям недополученных доходов по ипотечным жилищным кредитам, выданным гражданам РФ в 2020 году по ставке до 6,5% годовых.

"Проектом распоряжения предлагается выделить средства в размере до 6 000 000 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 16 апреля предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках. Все, что выше этого уровня, будет субсидироваться государством. Сообщалось, что в 2020 году на это потребуется около 6 миллиардов рублей. Заявки по этой программе, не дожидаясь постановления правительства, уже начали принимать ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк и банк "Дом.РФ".