МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на сохранение занятости и зарплаты своих работников, сообщила пресс-служба кабмина.

Президент России Владимир Путин 15 апреля предложил выдавать малым и средним предприятиям деньги для зарплат сотрудникам, направить заявку на такие выплаты можно с 1 мая. Финансовая поддержка от государства на зарплату сотрудников малого и среднего бизнеса за апрель поступит с 18 мая, добавил он.

"Проект постановления разработан в целях частичной компенсации затрат субъектов МСП, связанных с осуществлением их деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что условием предоставления субсидии является сохранение субъектами МСП количества работников на уровне не менее 90% от показателя марта 2020 года.

Кроме того, правительство обсудит расширение программы льготных кредитов для выплаты зарплат на юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Принятие постановления позволит поддержать бизнес в условиях распространения коронавируса, добавляется в сообщении.