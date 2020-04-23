МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит правила предоставления субсидий из федерального бюджета банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим организациям по льготной ставке на пополнение оборотных средств, сообщила пресс-служба кабмина.

"Проектом постановления устанавливаются цели, условия и порядок предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим организациям на пополнение оборотных средств", — говорится в сообщении.

Кроме того, правительство обсудит выделение Минэкономразвития РФ бюджетных средств из резервного фонда на предоставление субсидий из федерального бюджета банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим организациям на пополнение оборотных средств, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.

Первый проект направлен на обеспечение возможности получения российскими системообразующими организациями кредитов на пополнение оборотных средств в рублях в размере не более 1 миллиарда рублей на срок до 12 месяцев по льготной ставке, не превышающей 5% годовых, в условиях распространения коронавируса в целях непрерывного продолжения деятельности и сохранения занятости.

Второй проект распоряжения направлен на обеспечение возможности расширения программы беспроцентных кредитов на выплату зарплаты организациям пострадавших от коронавируса отраслей на средние и крупные предприятия в целях сохранения занятости.

Президент РФ Владимир Путин в середине апреля предложил на фоне коронавируса создать новый кредитный продукт для системообразующих предприятий в России. Он отметил, что речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств, добавив, что ставка будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ.