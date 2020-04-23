МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Ранее в марте агентство подтвердило рейтинг РДЭ Украины на уровне "B" с позитивным прогнозом по рейтингу.

"Fitch Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента Украины с позитивного на стабильный и подтвердило РДЭ на уровне "B", — сообщило агентство.

Отмечается, что пересмотр прогноза по Украине отражает сильное влияние пандемии коронавируса на развитие страны и ее финансовые счета.

"Повышенные макроэкономические и финансовые риски, связанные с беспрецедентным глобальным шоком, частично изменят в худшую сторону прогресс Украины в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитического и экономического кризисов 2014-2015 годов и снижения волатильности темпов роста", — подчеркнуло агентство.