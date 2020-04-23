МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Рабочая группа G20 по торговле и инвестициям обсудила в среду меры по поддержке многосторонней торговой системы с целью смягчить последствия коронавируса, говорится в пресс-релизе на сайте организаторов встреч в рамках работы G20.

"Рабочая группа по торговле и инвестициям провела сегодня (в среду – ред.) чрезвычайное совещание в виртуальном режиме с целью обсудить и определить краткосрочные и долгосрочные меры, которые могут помочь смягчить воздействие COVID-19 на торговлю, инвестиции и глобальные цепочки поставок", — сообщается в заявлении.

Отмечается, что участники рассмотрели долгосрочные действия по поддержке многосторонней торговой системы, повышению устойчивости глобальных цепочек поставок и укреплению международных инвестиций с целью ускорения процесса восстановления мировой экономики от пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.