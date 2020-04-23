МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в апреле упал до 13,5 пункта с уровня марта в 29,7 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали снижение показателя до 25,7 пункта. Показатель является минимальным за всю историю исследований организации с июля 1998 года.