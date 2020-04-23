БЕРЛИН, 23 апр — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила обсуждение вопроса выпуска общих европейских долговых обязательств, так называемых коронабондов, но подчеркнула, что Европе нужны более гибкие инструменты, поскольку общие облигации потребуют длительной реформы договорной базы ЕС.

"Некоторые требуют — наши партнеры, но также и в ФРГ — перед лицом тяжелого кризиса приняться за общие долговые обязательства с общей ответственностью. Этот вопрос, очевидно, будет играть роль в видеоконференции Европейского совета после полудня", — заявила Меркель, выступая в бундестаге в четверг.

По ее словам, если будет принято решение о реализации такой схемы, тогда нужны будет решения национальных парламентов стран-членов ЕС изменить договорную базу союза так, чтобы "часть бюджетного права перенести на европейский уровень и там демократически контролировать".

"Это будет длительный и тяжелый процесс, который никому в настоящей ситуации прямо не поможет, потому что сейчас речь идет о том, чтобы оказать быструю помощь, иметь в руках быстрые инструменты, которые могут изменить течение кризиса", — добавила Меркель.

Главы государств и правительств стран-членов Европейского союза обсудят в ходе встречи Совета ЕС 23 апреля восстановление экономики после кризиса в связи с коронавирусом, сообщил ранее руководитель Евросовета Шарль Мишель.