МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Объем бюджетных средств, выделенных на поддержку строительной отрасли России, только в этом году составит 98 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

"В целом, объем господдержки строительной отрасли в 2020 году составит 98 миллиардов рублей", — сообщил он.

Что касается льготной ипотеки, то это порядка 6 миллиардов бюджетных средств на этот год, но на весь период может понадобиться 80 миллиардов рублей. "То есть это большая мера", — добавил он.

Президент России Владимир Путин 16 апреля предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках. Все, что выше этого уровня, будет субсидироваться государством.

По словам Хуснуллина, порядка 1 миллиона квадратных метров проблемных объектов удастся достроить благодаря докапитализации Фонда дольщиков.

Ранее кабмину было поручено обеспечить докапитализацию Фонда защиты дольщиков в объеме 30 миллиардов рублей на цели восстановления прав граждан – участников долевого строительства. Соответствующие поручения были даны по итогам совещания по вопросам развития строительной отрасли, состоявшегося 16 апреля.

"30 миллиардов дается в Фонд, эти все деньги придут в стройку и позволят в следующем году достроить порядка 1 миллиона квадратных метров. И порядка 10 тысяч граждан получат жилье в этом и следующем году", — сказал он.

Также он считает, что говорить банкротстве застройщиков на фоне сложной экономической ситуации, преждевременно.

"Прогнозы делать пока рано. О том, сколько компаний будут обанкрочены, говорить преждевременно", — считает Хуснуллин.

По его словам, мониторингом ситуации в каждом регионе занимаются на постоянной основе.

"Мы эту работу ведем, подробно все регионы рассматриваем. Где-то стройки остановлены, где-то продолжаются", — добавил вице-премьер.

В целом, по его словам, пережить сложную экономическую ситуацию удастся, хоть и с "определенными потерями".