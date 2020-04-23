МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Кабмин РФ выделит 24 миллиарда рублей на программу льготных кредитов системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы также по поручению президента оказываем поддержку системообразующим предприятиям. Речь идет о предоставлении льготных кредитов на пополнение оборотных средств. Для этих целей мы просубсидируем кредитные организации на 24 миллиарда рублей. Размер такого кредита сроком на один год составит до 1 миллиарда рублей. При этом ставка не превысит 5% годовых", — сказал Мишустин.

Он отметил, что такая поддержка необходима предприятиям для сохранения занятости, непрерывной работы, а также обеспечения закупок товаров и услуг. Механизм также позволит обеспечить выплаты заработных плат сотрудникам.

Премьер подчеркнул, что ключевая задача сегодня — обеспечить стабильную работу крупнейших предприятий, в работе которых заняты миллионы людей.

На минувшей неделе в пятницу пресс-служба министерства экономического развития сообщила, что правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики одобрила 489 заявок на включение в перечни системообразующих предприятий. Заявки были представлены Минпромторгом, Минэнерго, Минкомсвязью и Минсельхозом. Работа по рассмотрению и формированию отраслевых списков системообразующих предприятий продолжается. Всего, по ожиданиям министра экономического развития России Максима Решетникова, в перечни может войти 1000-1100 предприятий.