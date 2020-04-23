МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Ущерб от экономических преступлений в России в I квартале 2020 года снизился на 29%, до 56,8 миллиарда рублей, следует из официальной статистики МВД РФ.

"По сравнению с январем-мартом 2019 года, на 1,2% увеличилось число преступлений экономической направленности", — следует из информации ведомства. Всего за три месяца было выявлено 37,8 тысячи преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 7,4%. Материальный ущерб составил 56,8 миллиарда рублей.

Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили 65,6%. Подразделениями органов внутренних дел выявлено 33,5 тысячи преступлений экономической направленности, их удельный вес в общем массиве преступлений экономической направленности составил 88,5%.

В I квартале 2019 года было выявлено 37,3 тысячи преступлений экономической направленности, ущерб от которых составил 80,1 миллиарда рублей.