БЕРЛИН, 23 апр — ПРАЙМ. Правящая коалиция Германии договорилась о дальнейших мерах поддержки экономики страны, помощь направят, помимо прочего, на дистанционное обучение, поддержку гастрономии, сообщается в пресс-релизе Христианско-демократического союза, одной из партий-участниц коалиции.

Новый пакет мер дополнит уже существующую масштабную программу поддержки бизнеса и граждан страны в текущем кризисе, который превышает — в прямых затратах и кредитно-гарантийных механизмах — триллион евро. По словам сопредседателя партнера ХДС по коалиции Социал-демократической партии Германии Норберта Вальтера-Борянса, новый пакет может превысить 10 миллиардов евро. Переговоры представителей коалиции длились около семи часов и закончились поздно вечером в среду.

ИЗБЕЖАТЬ БЕЗРАБОТИЦЫ

Одним из наиболее ожидаемых решений было увеличение пособий по неполной занятости.

В настоящее время занятый вправе рассчитывать на возмещение 60-67% своей прежней зарплаты со стороны государства. Многие предприятия, в частности, в сфере туризма, указывали, что этого может быть недостаточно для их сотрудников с учетом длительного падения спроса. Эксперт по кадровой политике, профессор Свободного университета Берлина пояснял РИА Новости, что повышение уровня возмещения заплаты в условиях кризиса особенно важно для низкооплачиваемых секторов. Механизм неполной занятости позволяет защищать занятых от безработицы в условиях кризиса. Немецкие исследовательские центры прогнозируют, что на пике текущего кризиса механизмом воспользуются 2,4 миллиона человек, тогда как в 2008-2009 годах это число составило 1,4 миллиона человек.

"Размер пособия по неполной занятости для тех, кто его получает и чье рабочее время сократилось минимум на 50%, спустя 4 месяца получения пособия увеличится до 70% (до 77% для хозяйств с детьми), а спустя семь месяцев до 80% (87% для хозяйств с детьми) округленной нетто-зарплаты, максимум до 31 декабря 2020 года", — говорится в решении коалиции.

В связи с тем, что поиск работы в условиях кризиса осложняется, коалиция решила увеличить срок права требования пособия по безработице. Он будет продлен на три месяца для тех, чей срок права востребования пособия оканчивается между 1 мая и 31 декабря. Пособие по безработице (Arbeitslosengeld I) предполагает, что государство финансово поддерживает человека, потерявшего работу со стажем не менее года. От стажа зависит срок выплаты пособия, который может составлять до двух лет.

Помимо прочего, коалиция предлагает разрешить людям, получающим пособие по неполной занятости, подрабатывать в других местах и получать полный размер зарплаты, которую они имели до кризиса. В обычные годы в Германии действуют ограничения на размеры дополнительного заработка при получении ряда социальных и страховых выплат, как пособие по неполной занятости или пенсии (в последнем случае слишком высокая зарплата снижает размер пенсии).

РЕСТОРАНЫ И ШКОЛЫ

Одним из наиболее пострадавших бизнесов в условиях действия ограничительных мер стали предприятия общепита.

Профильные союзы критиковали власти за то, что в рамках уже начавшегося процесса смягчения ограниченных мер до сих не решен вопрос, когда рестораны и кафе смогут возобновить работу. Сейчас они работают по доставке либо открыты для покупки товара "с собой", что могут делать лишь небольшие кафе. Коалиция предложила понизить ставку налога на добавленную стоимость за реализованные блюда — с 19% до 7% в период с 1 июля до 31 июня 2021 года.

Кроме того, налоговые послабления планируется ввести и для других малых и средних предприятий путем снижения авансовых платежей за 2019 год на основании потерь, которые они понесут в 2020 году. В целом коалиция обещает "обращать особое внимание на то, чтобы не создавать нагрузку для занятых и предприятий через принимаемые законы и другие нормы".

Правительство также решило выделить 500 миллионов евро на поддержку дистанционного обучения в дни, когда школы закрыты на карантин. Нуждающиеся ученики смогут получить дополнительно 150 евро для приобретения необходимого оборудования.

РЕАКЦИЯ

Глава исследовательского института ifo Клеменс Фуест приветствовал решения коалиции, но в то же время раскритиковал детали.

"Пакет помощи в целом является шагом в правильном направлении, но я вижу тем не менее проблемы, прежде всего в снижении налога на добавленную стоимость для гастрономии", — приводит ifo его слова в пресс-релизе.

Он пояснил, что эта мера не помогает тем предприятиям общепита, "которые не создают добавленную стоимость, потому что они закрыты". Он добавил, что такая поддержка не является достаточно адресной, кроме того, для сетевых предприятий общепита такая мера не нужна, им требуются бридж-кредиты. В целом, по словам экономиста, "налог на добавленную стоимость не является правильным инструментом, чтобы помочь наиболее пострадавшим секторам". Он напомнил, что не только гастрономия страдает от кризиса, но и отельный бизнес, выставочная деятельность.

Президент Союза гостиничного и ресторанного бизнеса Германии (Dehoga) Гидо Цёллик приветствовал решение о снижении налога на добавленную стоимость, но высказал ряд замечаний. Во-первых, он напомнил, что пивные, бары и клубы продают, прежде всего, напитки, а потому не могут рассчитывать на снижение налоговой нагрузки по НДС. Кроме того, он напомнил, что с учетом того, что после открытия предприятий общепита они будут обязаны обеспечивать соблюдение дистанции между клиентами, а значит снижать их число, то снижение НДС "лишь немного компенсирует выпадающие доходы".

В целом, по мнению Цёллика, вопрос создания фонда спасения отраслей гостиничного и ресторанного бизнесов остается на повестке дня. "Без прямой финансовой помощи большинство наших предприятий не справится. Длительные месяцы без дохода при сохраняющихся высоких расходах, особенно аренды, не укрепят даже самое здоровое предприятие", — добавил Цёллик, которого цитирует пресс-служба Союза.