КИЕВ, 23 апр — ПРАЙМ. Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 10% до 8% годовых с 24 апреля, заявил в четверг глава регулятора Яков Смолий.

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 8%", — сказал Смолий.

Трансляция велась на Youtube-канале регулятора.

Максимальной — 30% — учетная ставка Нацбанка Украины была с марта по август 2015 года, минимальной — 6,5% — с августа 2013 года по апрель 2014 года. Последний цикл ее подъема начался в октябре 2017 года, суммарно ставка выросла с 12,5% до 18% в сентябре 2018 года. С апреля 2019 года началось снижение ставки.