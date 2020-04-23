КИЕВ, 23 апр — ПРАЙМ. Национальный банк Украины прогнозирует падение экономики страны на 5% в 2020 году из-за коронавируса вместо ожидавшегося ранее роста на 3,7%, заявил в четверг глава регулятора Яков Смолий.

"В результате глобального кризиса и карантинных ограничений для преодоления пандемии украинская экономика сократится на 5% в 2020 году. Негативное влияние пандемии на украинскую экономику ожидается краткосрочным, но очень мощным", — заявил Смолий на брифинге.

В первом квартале ВВП страны, по оценкам Нацбанка, снизился на 0,5%, сообщил в свою очередь замглавы регулятора Дмитрий Сологуб.

"По нашим оценкам, мы видим незначительное падение (ВВП Украины – ред.) — примерно на 0,5% в первом квартале. Если смотреть на экономику в первом квартале, то ситуация была достаточно разнородная, как в четвертом квартале прошлого года", — сказал Сологуб на брифинге.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль говорил, что ВВП страны к концу года упадет на 4,8% вместо ожидавшегося роста на 3,7%.