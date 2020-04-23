МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с банкирами по реализации мер поддержки экономики заявил, что необходимо оказывать поддержку предприятиям для продолжения работы и выплаты зарплаты.

"Эти и другие решения призваны помочь российским семьям преодолеть текущие трудности, сделать так, чтобы компании, предприятия не прерывали свою деятельность, сохраняли трудовой коллектив, заработки людей, обеспечивали заказами своих поставщиков, подрядчиков в нынешней непростой ситуации", — сказал Путин.