МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Минимизировать негативное влияние от коронавируса в экономике – наша общая совместная задача, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с банкирами. Мишустин: ипотека под 6,5% позволит привлечь из банков в строительство 900 млрд рублей

"Эпидемия коронавируса, с которой столкнулся весь мир, прежде всего угрожает жизни, здоровью людей, но столь же опасно ее воздействие и на экономику, на состояние целых отраслей. Минимизировать такое негативное влияние, снизить неизбежные социально-экономические потери — наша общая важнейшая задача", — сказал Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.

"Поэтому одновременно с шагами по профилактики болезни, по наращиванию возможностей здравоохранения мы приняли целый ряд решений по поддержке российских семей, занятости и доходов граждан, по содействию индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, системообразующим компаниям", — добавил президент.

Важная роль в реализации многих таких шагов принадлежит банковскому сообществу, подчеркнул он.

Путин поручил правительству и ЦБ подумать, что можно сделать для улучшения кредитного портфеля заемщиков.

"Прошу правительство, Центральный банк, банковское сообщество в целом подумать о том, что еще можно сделать для обеспечения надежности кредитного портфеля, при этом не повышая нагрузку на заемщиков", — сказал президент.