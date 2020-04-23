МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 18 апреля, снизилось на 810 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели в 5,237 миллиона и составило 4,427 миллиона, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения показателя на 1,045 миллиона с первоначального уровня предыдущей недели, составлявшего 5,245 миллиона. В этом случае число новых заявок составило бы 4,2 миллиона.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 280 тысяч, до 5,786 миллиона, с пересмотренного показателя предыдущей недели в 5,507 миллиона. Первоначальный показатель составлял 5,509 миллиона.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 11 апреля, выросло на 4,064 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 15,976 миллиона человек. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 11,912 миллиона человек с 11,976 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.