МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Цены промпроизводителей РФ в марте снизились на 1,4% после снижения на 0,5% в феврале, в годовом выражении цены упали на 3,2%, сообщает Росстат.

В добыче полезных ископаемых цены промышленных производителей в марте рухнули к февралю на 7,1%, в обработке — выросли на 0,3%, в обеспечении электроэнергией газом и паром — на 1%, в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов цены не изменились.

В марте по сравнению с февралем в добыче полезных ископаемых цены на асбест снизились на 22%, горючий природный сжиженный и регазифицированный газ – на 16,7%, сырую нефть – на 13,8%, янтарь – на 12,4%. При этом цены на сурьмяные концентраты выросли на 66,6%, руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки – на 57,1%, серебряные концентраты – на 15,7%, золотосодержащие концентраты – на 15%, вольфрамовые концентраты – на 10,8%.

В обрабатывающих производствах существенное увеличение цен отмечено в металлургии. Так, на прочие промежуточные продукты металлургии никеля – на 41,7%, на хром и изделия из него, сплавы на основе хрома, на порошки – на 19,3%, на феррованадий – на 17,3%, на необработанный кобальт – на 15,5%, на трубы и пустотелые профили из чугуна – на 12,3%, на ферромолибден – на 11,7%.

В производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, выросли цены на машины для уборки и первичной обработки картофеля – на 26,9%, оборудование для кондиционирования воздуха – на 18,7%, разбрасыватели органических и минеральных удобрений – на 12%, рядковые жатки – на 9,3%.

Одновременно снизились цены на некоторые виды нефтепродуктов: легкие дистилляты, не включенные в другие группировки – на 26,2%, сжиженные пропан и бутан – на 25,9%, прочие тяжелые дистилляты, не включенные в другие группировки – на 20,3%, газообразные углеводороды, кроме природного газа – на 13,4%, стабильный газовый конденсат – на 11,5%, судовое топливо – на 9,5%.