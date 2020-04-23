МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 10 по 17 апреля увеличились на 0,8% и составили 569,7 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ.

"Объем международных резервов по состоянию на 17 апреля составил 569,7 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 4,8 миллиарда долларов, или на 0,8%, под воздействием положительной переоценки, размер которой оказался больше, чем объем операций на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила и сделки по продаже Банком России пакета акций ПАО "Сбербанк", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и на 1 января текущего года составляли 554,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.