МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил переориентировать федеральный портал по поддержке малого и среднего бизнеса Мойбизнес.рф в режим ситуационного кризисного центра по вопросам экономики на фоне распространения коронавируса.

"Федеральный портал по поддержке малого и среднего бизнеса Мойбизнес.рф в условиях коронавируса можно было бы переориентировать в режим "ситуационного кризисного центра" по вопросам экономики", — сказал Титов в ходе очередного онлайн-совещания с региональными уполномоченными, его цитирует пресс-служба.

Титов пообещал обсудить этот вопрос с помощником президента Максимом Орешкиным и министром экономического развития Максимом Решетниковым.

"Предпринимателям во многих ситуациях остро необходимы разъяснения федеральных органов: Роструда, Роспотребнадзора, Минздрава и так далее. Сейчас мы обращаемся за ними в их территориальные подразделения, и слышим в ответ – у нас никакой информации нет, сейчас запросим. И все это время предприниматели остаются в неведении, как правильно поступать", — отметила на совещании уполномоченный в Забайкальском крае Виктория Бессонова.

Она добавила, что в России уже создан ситуационный центр по коронавирусу, но, как правило, он рассматривает только медицинские аспекты, а ситуационного центра по экономическим аспектам нет.

"Никто не собирает из регионов ежедневно информацию о том, сколько предприятий остановили работу, сколько их сотрудников пострадало, никто ее не систематизирует и не обсуждает. Между тем в каждом регионе есть структура сервиса Мойбизнес.рф. Сейчас потребность в их услугах гораздо ниже по сравнению с "обычным" периодом. Они могли бы перепрофилироваться и создать единый колл-центр с филиалами на местах", — считает она.