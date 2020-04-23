МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ счел оферту Волжского трубного завода на выкуп акций Трубной металлургической компании несоответствующей требованиям закона и направил ее "дочке" предписание, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России 23.04.2020 принял решение о несоответствии добровольного предложения, соответствующего требованиям пунктов 2-5 статьи 84.2 федерального закона "Об акционерных обществах", акционерного общества "Волжский трубный завод" в отношении ценных бумаг Публичного акционерного общества "Трубная металлургическая компания" и направлении предписания", — сообщил ЦБ.

ТМК в начале месяца объявила о намерении выкупить через дочернюю компанию "Волжский трубный завод" более 358 миллионов собственных акций по цене 61 рубль за бумагу, после чего в июле провести делистинг на Лондонской фондовой бирже. Предварительно на 27 апреля запланировано заседание совета директоров, на котором предполагается вынести рекомендации акционерам, после чего будут опубликованы документы о выкупе акций и письмо к акционерам.

Срок выкупа акций истечет 3 июля или в районе этой даты, выплаты акционерам за проданные акции планируется осуществить ориентировочно до 20 июля.

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. Объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России. Основной бенефициар — председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский. ТМК по итогам 2019 года сократила отгрузку стальных труб на 5% — до 3,8 миллиона тонн.