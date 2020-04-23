МОСКВА, 23 апр —ПРАЙМ. Сокращение части предоставляемых услуг ЖКХ — не самая эффективная мера поддержки населения и коммунальной отрасли, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

Ранее глава Минстроя Владимир Якушев допустил возможность приостановки оказания части услуг ЖКХ и соответственно исключения их из коммунальных платежей для снижения финансовой нагрузки на граждан России в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, экономического кризиса и падения доходов населения. По словам министра подобная мера помогла бы как жителям, так и отрасли ЖКХ. По данным министерства, собираемость коммунальных платежей среди населения после введения в большинстве регионов страны режима самоизоляции упала примерно на 30%.

"Необходимо сохранить базовый пакет услуг, который позволит поддерживать отрасль на высоком уровне, и тот спектр услуг, который влияет на безопасность граждан. Это и подготовка дома к зиме, обслуживание газового и лифтового оборудования. Сейчас можно исключить мытье и уборку, содержание придомовой территории, но при этом нужно посчитать, сколько будут стоить оставшиеся услуги, а если посчитать их правильно, то может получиться так, что они в конечном счете обойдутся дороже", — сказала исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль Светлана Разворотнева.

По словам Разворотневой, решением вопроса собираемости платежей в сфере ЖКХ мог бы стать вариант внедрения комплексных пакетов предоставляемых услуг по выбору собственников, сохранив при этом обязательный базовый перечень.

Вопрос собираемости платежей является индивидуальным для каждого дома, считает директор АНП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая.

"Никто не питает иллюзий и всех денег не соберут никогда. Особенно от тех людей, которые потеряли работу, и не имеют возможности получения субсидий за ЖКХ. Более точная картина будет известна позже, но уже сейчас практически все регионы сказали, что имеют снижение собираемости платежей", — отметила она.

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по ЖКХ Андрей Широков подчеркнул, что большинство управляющих домами организаций уже недополучили за март от 30 до 40% запланированных платежей и сокращать список предоставляемых услуг недопустимо, так как это приведет к дополнительному падению доходов УК, и так находящихся в крайне непростом положении.

"На мой взгляд, данное предложение является абсурдным, так как совершенно непонятно какие услуги могут быть убраны из платежек", — заявил он.

По мнению Широкова, правительству в первую очередь стоит задуматься об обоснованности в текущих условиях повышения тарифов повышения, намеченного на 1 июля.

"Правительство должно задуматься, а стоит ли повышать эти тарифы. У нас сейчас и так минусовые доходы и они будут не способны покрывать долги за предоставляемые услуги. На мой взгляд, нужно внести изменения в федеральный и региональный бюджет, чтобы помочь этим предприятиям например в оплате тех работ, которые не входят в договоры управления", — уверен он.

Разворотнева в качестве мер поддержки отрасли и граждан предложила ввести компенсации затрат на дезинфекцию для управляющих домами организаций и расширить круг получателей жилищных субсидий.

"Необходима компенсация на проведение дезинфекционных мероприятий, где тратится очень много денег. Но самое главное – нужно обеспечивать социальную защиту населения с соблюдением интересов отрасли. Это достигается не за счет отмены платежей, а за счет совершенствования института жилищных субсидий", — подчеркнула она.