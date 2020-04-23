МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Совет директоров "Северстали" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за первый квартал 2020 года в размере 27,35 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Решение о начислении дивидендов будет приниматься на общем собрании акционеров, которое состоится 5 июня 2020 года, дата закрытия реестра – 11 мая. В случае одобрения дивидендов реестр на их получение закроется 16 июня. При этом совет директоров принял решение изменить форму общего собрания акционеров и провести его заочно, а не очно, как это было первоначально решено в январе 2020 года.

За первый квартал 2019 года "Северсталь" выплатила дивиденды в размере 35,43 рубля на акцию на общую сумму 29,68 миллиарда рублей. Таким образом, теперь выплаты могут быть снижены на 23%. Их общая сумма может составить около 22,91 миллиарда рублей, из которых на долю основного бенефициара Алексея Мордашова (77,03% акций) придется, соответственно, порядка 17,65 миллиарда рублей.

В минувшем году "Северсталь" выплатила дивиденды по итогам первого квартала в размере 35,43 рубля на акцию (всего около 29,68 миллиарда рублей), второго – 26,72 рубля на акцию (порядка 22,38 миллиарда рублей), третьего – 27,47 рубля на акцию (около 23 миллиардов рублей). Кроме того, совет директоров рекомендовал дивиденды за четвертый квартал 2019 года в размере 26,26 рубля на акцию (около 22 миллиардов рублей).

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 2019 года "Северсталь" сократила выпуск стали на 2%, до 11,847 миллиона тонн.