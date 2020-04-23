МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Минпромторг РФ не видит на фоне ситуации с коронавирусом спада судостроительной промышленности в стране, говорится в сообщении ведомства.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.

"… в настоящий момент в России не наблюдается признаков спада производства судостроительной промышленности, учитывая текущую эпидемиологическую обстановку в стране", — говорится в сообщении.