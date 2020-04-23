МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания считает, что предписание ЦБ РФ о несоответствии законодательству оферты на выкуп акций компании носит технический характер, и рассчитывает, что оно не повлияет на сроки и цену выкупа акций, следует из сообщения компании.

Ранее в четверг ЦБ РФ счел оферту Волжского трубного завода на выкуп акций Трубной металлургической компании несоответствующей требованиям закона и направил ее "дочке" предписание,

"Ожидается, что добровольное предложение с изменениями, отражающими комментарии Банка России, будет направлено в Банк России на следующей неделе и будет направлено в общество по истечении установленного законодательством 15-дневного срока рассмотрения при отсутствии замечаний со стороны Банка России. Дата начала срока принятия и временные параметры добровольного предложения зависят от его рассмотрения Банком России", — говорится в сообщении.

При этом в ТМК уточнили, что, соответственно, нет гарантий относительно конкретной даты начала срока добровольного предложения, но ожидается, что ранее объявленная цена приобретения акций останется неизменной. Как отметили в пресс-службе ТМК, в предписании ЦБ речь идет о чисто техническом моменте, связанном с необходимостью уточнения информации в добровольном предложении и предоставления некоторой дополнительной информации, что компания готова сделать в течение обозначенных сроков.

ТМК в начале месяца объявила о намерении выкупить через дочернюю компанию "Волжский трубный завод" более 358 миллионов собственных акций по цене 61 рубль за бумагу, после чего в июле провести делистинг на Лондонской фондовой бирже.

Предварительно на 27 апреля запланировано заседание совета директоров, на котором предполагается вынести рекомендации акционерам, после чего будут опубликованы документы о выкупе акций и письмо к акционерам. Срок выкупа акций истечет 3 июля или в районе этой даты, примерно 6 июля предполагается подвести итоги buy back, выплаты акционерам за проданные акции планируется осуществить ориентировочно до 20 июля.