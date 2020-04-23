МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Росстандарт уточнил порядок действия ГОСТа, согласно которому производители алкоголя смогут использовать тару любого объема на территории РФ, в том числе 250 и 375 миллилитров, сообщила пресс-служба ведомства.

В четверг газета "Коммерсант" сообщила, что крепкий алкоголь может исчезнуть с полок магазинов из-за вступления в силу с 1 июля 2020 года обновленного ГОСТа "Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте". По данным газеты, новый стандарт исключает возможность использования производителями крепкого алкоголя емкостей объемом 250 и 375 миллилитров.

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) написал 13 апреля письмо в Росстандарт, в котором попросил дать разъяснения о применении данного ГОСТа. Из ответного письма ведомства, которое имеется в распоряжении РИА Новости, следует, что крепкий алкоголь в маленьких бутылках не исчезнет из продажи в России, так как исполнение обновленного ГОСТа, ограничивающего использование ряда емкостей малых объемов, является добровольным.

"Межгосударственный стандарт ГОСТ 8.579-2019… был утвержден в 2019 году и является добровольным для применения на территории стран СНГ. Приложением к документу предусмотрены такие значения номинального количества крепких ликеро-водочных фасованных товаров, как 20 мл, 30 мл, 40 мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл, 350 мл, 500 мл, 700 мл и т.д. При этом номиналы 250 мл и 375 мл в этом межгосударственном стандарте предлагалось вывести из применения в 2021 году", — отмечается в сообщении Росстандарта.

Вместе с тем в России все объемы тары, перечисленные в приложении к ГОСТу, могут использоваться производителями внутри страны. Такое решение было принято Росстандартом в интересах производителей ликеро-водочной продукции и на основании их обращений.

"При этом обращаем внимание российских изготовителей, выпускающих продукцию объемом 250 мл и 375 мл, что данные номиналы будут действовать только на национальном уровне и не могут быть применены при экспорте в страны Европейского союза", — добавляется в сообщении.

Также ведомство сообщает, что после вступления в силу технического регламента на алкогольную продукцию данный вопрос будет дополнительно рассмотрен с учетом мнений всех заинтересованных сторон.