МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Серьезный передел собственности в частном бизнесе может стать одним из следствий замедления экономической активности и потребительского спроса в РФ на фоне эпидемии коронавируса, считает президент группы компаний Inventive Retail Group Тихон Смыков.

"Будет очень большой передел собственности и очень большое перераспределение… и в промышленности, и в недвижимости, мне кажется, всюду, где используется банковское финансирование", — сказал Смыков в интервью Instagram-каналу РБК.

По его мнению, ключевые вещи, которые позволят сохранить экономику, находятся в руках Банка России, так как вопрос сейчас не столько в достаточном количестве ликвидности, а в том, чтобы банкам было выгодно кредитовать предприятия в сложившейся ситуации. "Я не верю в то, что все станет совсем по-другому, но я верю в очень серьезный финансовый шторм… И если говорить о сфере непродовольственного ритейла, где мы работаем, то здесь важным моментом является сохранение инфраструктуры — экосистемы банков, арендодателей и операторов розничных, включая рестораны, компании сферы услуг и так далее", — сказал Смыков.

Что касается бизнеса компании (на сегодняшний день в группе компаний Inventive Retail Group представлены магазины следующих сетей: re:Store (формат Apple Premium Reseller), Samsung, Sony Centre, LEGO, Nike, Street Beat, UNOde50 и Huawei), то на сегодня из 371 точки продаж работает около 40 магазинов, в основном в режиме пункта выдачи заказов, рассказал он.

"Сколько мы в закрытом виде простоим, думаю, безответственно предположения сейчас делать, тем более, в какой реальности мы окажемся, когда откроемся. Но мой настрой — сохранить максимум,… что треть (предприятий — ред.) останется — для меня кошмарный сценарий", — сказал Смыков. По его мнению, рынка потребительской электроники масштабная консолидация, к примеру, вряд ли коснется, "может быть, одно-два события", добавил он.

Мир по итогам этих событий не изменит модель потребительского поведения, но столкнется с ускорением уже существующих трендов, например, онлайн-продажи будут расти, но оффлайн-формат не исчезнет, заметил он. По словам Смыкова, потребитель в текущих условиях становится рациональным, избегая приобретать не очень нужные вещи, поэтому консолидация будет происходить между высоким премиальным сегментом и дешевыми товарами хорошего качества по очень доступной цене.

Между тем, когда ситуация разрешится, люди какое-то время могут стараться сохранять дистанцирование, поэтому средства, которые могут высвободиться в туриндустрии, недвижимости, автомобильной промышленности, могут быть перенаправлены в продовольственную розничную торговлю, предположил Смыков.