МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. РЖД на фоне пандемии коронавируса и вызванной ей экономической ситуацией разрабатывают стресс-сценарий со снижением инвестпрограммы в 2020 году до 698 миллиардов рублей, имея дефицит средств на неё, сокращением погрузки на 5% и получением убытка 17,5 миллиарда рублей, пишет в четверг газета "Коммерсант" с ссылкой на источники.

"РЖД обсуждает вероятность стресс-сценария исполнения инвестпрограммы, рассказал источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника, соответствующий документ разрабатывается в монополии с начала месяца. В нем говорится, что из заложенных в инвестпрограмме на 2020 год 821 миллиарда рублей монополия будет располагать только 210 миллиардами рублей. При этом сам размер инвестпрограммы должен быть скорректирован под влиянием объективных возможностей контрагентов в текущей эпидемиологической ситуации до 698 миллиардов рублей", — пишет газета.

При этом в статье отмечается, что это все равно дает годовой дефицит в 488 миллиардов рублей без очевидных возможностей покрытия. Если учитывать нужды "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) в закупке вагонов у Тверского вагоностроительного завода, общий дефицит достигает 525 миллиардов рублей.

"По словам собеседника, текущий прогноз по основной деятельности ОАО "РЖД" предполагает падение погрузки на 7,7% к плану, составлявшему 1315,2 миллиона тонн, что означает снижение на 5% к уровню 2019 года… По итогам года ОАО "РЖД" ждет не прибыль в 50,9 миллиарда рублей, а убыток в 17,5 миллиарда рублей", — приводит данные "Коммерсант".

Имеющихся средств монополии хватит на финансирование мероприятий комплексного плана модернизации инфраструктуры на 80%. Неизменными, с поправкой на стресс-сценарий, останутся в первую очередь инвестиции в Восточный полигон. Остальное оказывается в зоне дефицита. В целом, доступные средства могут покрыть 30% инвестпрограммы, скорректированной на стресс-сценарий, и 25,6% от запланированного на 2020 год объема.

Источник газеты рассказал, что обсуждались разные способы покрытия дефицита. В частности, монополия планировала просить правительство обеспечить выкуп госбанками бессрочных облигаций РЖД на 335 миллиардов рублей. Рассматривалось привлечение до 200 миллиардов рублей из ФНБ в уставный капитал и перенос 40 миллиардов рублей уже согласованных к выделению, на 2020 год, а также целевая помощь ФПК на 37 миллиардов рублей. Другой источник, знакомый с актуализированным сценарием, сообщил газете, что обращение в ФНБ не рассматривается, а в качестве основного инструмента финансирования инвестпрограммы рассматривается выпуск вечных бондов.