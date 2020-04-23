МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ предлагает изменить порядок расчёта объёма безучетного потребления электроэнергии, что сократит разногласия между сетевыми и сбытовыми компаниями, следует из проекта постановления правительства на портале проектов нормативных актов.

По действующим правилам, расчёт объема при безучетном потреблении электроэнергии учитывает максимальную мощность энергопринимающих устройств и количество часов в расчетном периоде. Как отмечается в пояснительной записке, в результате объем электроэнергии, который учитывается при расчетах с потребителем, превышает его среднемесячное потребление в 20 – 1000 раз. "Предлагается определять объем потребления электрической энергии потребителя исходя из его статистики потребления, увеличенной в полтора раза", — говорится в материалах.

Проект совершенствует порядок определения объёмов услуг по передаче электроэнергии и объёмов покупки для компенсации потерь в сетях. По мнению Минэнерго России, такие предложения должны привести к сокращению разногласий между сетевыми и энергосбытовыми организациями.

Помимо этого, ведомство предлагает разрешить поставщикам вводить ограничение по потреблению электроэнергии только по части точек поставки, а не по всем, как предусмотрено действующими правилами. Минэнерго полагает, что этого будет достаточно для стимулирования к улучшению платёжной дисциплины. При этом для возобновления подачи электроэнергии потребителю нужно будет погасить задолженность, образовавшуюся не только на дату направления уведомления, но и в период времени, на который было введено ограничение, включая случай бездоговорного потребления и нарушения введенного порядка ограничения.

Также, как отмечается в пояснительной записке, в перечень категорий потребителей, отключение которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, предлагается включить организации, которые эксплуатируют объекты централизованного теплоснабжения, но только в отопительный период.