МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в первом квартале 2020 года упала в 5,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 72 миллиона долларов, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA снизился на 16,3% — до 555 миллионов долларов, его рентабельность уменьшилась до 31,2% с 32,6% годом ранее. Выручка сократилась на 12,5% — до 1,777 миллиарда долларов. Свободный денежный поток упал в 7,2 раза — до 54 миллионов долларов.

По сравнению с предыдущим кварталом чистая прибыль в отчетный период сократилась в 5,2 раза, EBITDA — на 7,8%, выручка — на 3,3%, свободный денежный поток — на 46,5%.

Чистый долг в течение отчетного периода снизился на 2,7% и на 31 марта составил 1,529 миллиарда долларов.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 2019 года "Северсталь" сократила выпуск стали на 2% — до 11,847 миллиона тонн.