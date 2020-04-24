МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. "Распадская" в первом квартале текущего года увеличила объем реализации угольного концентрата на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,987 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.

В том числе поставки угольного концентрата на экспорт снизились на 2% и составили 1,433 миллиона тонн. Реализация в России выросла на 12%, до 554 тысяч тонн. Относительно показателя четвертого квартала совокупные отгрузки концентрата по компании в отчетном периоде выросли на 40%.

Добыча рядового угля в первом квартале снизилась на 25% в годовом выражении — до 2,952 миллиона тонн. В квартальном — выросла на 9%, увеличение добычи произошло за счет возобновления добычи тремя лавами на шахте "Распадская" после успешного завершения планового перемонтажа в лаву 4-6-35, а также благодаря росту добычи углей марок К и ОС на участках шахты "Распадская-Коксовая".

Отмечается, что квартальные котировки по основным бенчмаркам в январе-марте показали рост около 6-13% (в квартальном сравнении), однако экспортные цены оставались ниже, чем внутренние, и рост отгрузок на экспорт снизил средневзвешенную цену реализации концентрата в отчетном периоде. Средневзвешенные цены реализации угольного концентрата снизились по сравнению с предыдущим годом на 46%, до 3858 рублей за тонну, относительно значений октября-декабря — на 21%.

"Распадская" объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области РФ: три шахты, два разреза, обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании Evraz. В 2019 году "Распадская" нарастила добычу рядового угля на 1% — до 12,8 миллиона тонн.