МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. "Северсталь" решила приостановить менее приоритетные инвестпроекты в связи с ухудшением рыночной ситуации, сообщил гендиректор компании Александр Шевелев в видеообращении по финансовым итогам первого квартала.

Компания, напомнил он, уже сообщала о готовности сократить менее приоритетные капитальные затраты в случае ухудшения рыночной ситуации, чтобы сохранить финансовую устойчивость.

"И учитывая нарастающие риски для металлургической отрасли в целом, недавно мы приняли решение приостановить часть инвестиционных проектов на 2020 год, а по некоторым из них изменили график финансирования", — сказал Шевелев.

Ранее в пятницу "Северсталь" опубликовала отчет по МСФО за первый квартал, в котором, в частности, отметила, что в России в начале года внутренний спрос на стальную продукцию показывал положительную динамику. Тем не менее, он может снизиться в связи с сокращением ВВП России и введением более строгих мер противодействия COVID-19, указали в компании.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 2019 года "Северсталь" сократила выпуск стали на 2% — до 11,847 миллиона тонн.