МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Дмитрий Овсянников освобожден от должности замминистра промышленности и торговли РФ в связи с сокращением этой должности. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Освободить Овсянникова Дмитрия Владимировича от должности заместителя министра промышленности и торговли РФ в связи с сокращением этой должности", — говорится в документе.

В четверг об увольнении Овсянникова из Минпромторга сообщала пресс-служба "Единой России".