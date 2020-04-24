МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Временное закрытие границ и полная остановка въездного туризма приводят к колоссальным убыткам для российской экономики, которые оцениваются минимум в 300 миллиардов рублей ежеквартально, сообщает Федеральное агентство по туризму.

"В ведомстве считают, что на сегодняшний день временное закрытие границ, и, как следствие, полная остановка въездного туризма приводят к колоссальным убыткам для экономики, которые оцениваются минимум в 300 млрд рублей ежеквартально", — говорится в сообщении.

В связи с этим приоритетом Ростуризма, наряду с внутренним туризмом, является разработка мер поддержки въездного туризма во взаимодействии с Минэкономразвития и правительством России, отмечают в ведомстве.

"Ростуризм постоянно отслеживает информацию о распространении коронавируса в России и мире, и уже сейчас работает над мерами по восстановлению въездного турпотока после снятия ограничений. Часть мер носят нефинансовый характер и позволят после окончания локдауна (lockdown) восстановить и даже увеличить турпоток в кратчайшие сроки, также увеличив объемы экспортной выручки от въездного туризма. Сейчас мы обсуждаем с коллегами из МИД России и других ведомств большой блок вопросов по упрощению визового режима", — уточнили в Ростуризме.