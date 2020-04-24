МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Совет директоров "Трубной металлургическая компании" (ТМК) рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2019 года, сообщается в материалах компании.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества принять решение не выплачивать дивиденды по результатам деятельности общества в 2019 отчетном году", — говорится в сообщении.

Годовое собрание акционеров ТМК состоится 29 мая в форме заочного голосования. Дата закрытия реестра для участия в нем — 6 мая.

ТМК выплачивала дивиденды за первый квартал в размере 2,55 рубля на обыкновенную акцию. По итогам 2018 года дивиденды не выплачивались.

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора, объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России. Основной бенефициар — председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский.