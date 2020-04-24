МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Налог на валютные спекуляции, так называемый "налог Тобина", предложенный ранее в презентации министра ЕЭК Сергея Глазьева, устарел и вреден для финансовых рынков РФ, в конечном итоге его введение может привести к тому, что торговля рублем и российскими фининструментами уйдет на зарубежные площадки, где издержки будут меньше, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Налог Тобина — налог на спот-операции с иностранной валютой, предложенный нобелевским лауреатом Джеймсом Тобиным в 1978 году как средство для контроля за миграцией капитала, "снижения избыточной эффективности" на валютных рынках и уменьшения колебаний на рынке ценных бумаг.

В середине апреля Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) опубликовала презентацию за подписью своего министра по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, где было предложено взимать налог с биржевых валютных операций, чтобы бороться со спекулянтами. Согласно расчетам, приведенным в презентации, налог в размере 0,01% принесет бюджету ЕАЭС около 30 миллиардов рублей, которые можно будет направить на целевые программы. Однако, как пояснили РИА Новости в ЕЭК, пока это лишь предложения для аналитической проработки.

На этой неделе Банк России попросил Минэкономразвития рассмотреть "возможность проработки оптимизации коммуникационной деятельности" Глазьева, в министерстве РИА Новости заявили, что получили такое письмо и вопрос находится на рассмотрении.

"Во всем мире от такого налога давно отказались из-за его неэффективности. Участники рынка будут любыми способами уходить от него. Идея сглаживания волатильности рынков тут ни при чем", — считает глава российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Сергей Романчук.

Он напомнил, что идея взимания транзакционного налога периодически возникает вокруг российского финансового рынка, однако она устарела уже лет 20 назад.

Воплощение идеи налога на валютные операции в конце концов приведет к тому, что торговля рублем уйдет на зарубежные площадки, где издержки будут меньше: у нас валютного рынка не будет, рубль будут торговать за рубежом, резюмировал Романчук.

С ним согласен и советник генерального директора "Открытие Брокер" по макроэкономике Сергей Хестанов — введение сборов, аналогичных "налогу Тобина" сильно ударит по Московской бирже, уверен он. "Пропадет ликвидность. Ускорится отток капитала. Многие будут просто торговать российскими бумагами на зарубежных площадках. Ничего, кроме вреда это не даст", — заключил эксперт.